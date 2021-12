Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Helmerbach/ Feuerlöscher in Stall entleert

Coesfeld (ots)

Vandalen haben in einem Pferdestall Am Helmerbach einen Feuerlöscher entleert. Der Weg zwischen den Pferdeboxen war auf einer Länge von rund 20 Metern weiß. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Montag (20.12.21) und 7 Uhr am Dienstag (21.12.21). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

