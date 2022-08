Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Hauswand mit Farbe beschmiert

Hoogstede (ots)

In der Zeit vom 14. auf den 15. August kam es in Hoogstede zu Farbschmierereien durch bisher unbekannte Täter. In der Molkestraße wurde die Hauswand des Vereinsgebäudes sowie ein Gerätecontainer beschmiert. Die gesamte Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell