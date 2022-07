POL-RZ: Versuchter Einbruch in Ahrensburg

Ratzeburg (ots) - 07. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 05./06.07.2022 - Kastorf In der Nacht zu Mittwoch (05./06. Juli 2022) wurden in Kastorf in den Straßen Rapskoppel und Akazienweg zwei Fahrzeuge von Grundstücken entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Mittwochnacht in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 09:00 Uhr ein dunkelgrüner VW Amarok sowie ein brauner VW Caddy aus Kastorf entwendet. Die Fahrzeuge ...

