POL-EL: Haselünne - Grabstein mit Farbe beschmiert

Kluse (ots) - Zwischen Samstag, 20:45 Uhr, und Sonntag, 2:30 Uhr, kam es in der Pollertstraße in Kluse zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am linken Grünstreifen, in Fahrtrichtung Mühlenstraße, geparkter schwarzer Opel-Astra am Heck beschädigt. Es entstanden Lackschäden und das Rücklicht wurde zerbrochen. Der unbekannte Verursacher entfernte anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise können der Polizei Papenburg telefonisch unter der 04961/9260 ...

mehr