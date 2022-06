POL-CE: Betrunken auf dem Aufsitzmäher unterwegs

Celle (ots) - Celle - Am späten Vormittag des 24.06.2022 fahren fünf Motorradfahrer auf der L282 vom Heideeck in Richtung Celle. Die Motorradfahrer schließen auf ihrem Weg auf einen PKW auf, welcher eine Möglichkeit zum Wenden sucht. An einem geeigneten Waldweg setzt der PKW-Fahrer zum Wenden an und kündigt dies auch entsprechend an. Dies wird durch die Motorradfahrer zu spät erkannt. Während die ersten beiden ...

mehr