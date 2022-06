Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Celle (ots)

Celle - Am späten Vormittag des 24.06.2022 fahren fünf Motorradfahrer auf der L282 vom Heideeck in Richtung Celle. Die Motorradfahrer schließen auf ihrem Weg auf einen PKW auf, welcher eine Möglichkeit zum Wenden sucht. An einem geeigneten Waldweg setzt der PKW-Fahrer zum Wenden an und kündigt dies auch entsprechend an. Dies wird durch die Motorradfahrer zu spät erkannt. Während die ersten beiden Motorradfahrer noch bremsen können, bremsen die zwei folgenden Motorradfahrer so stark, dass sie zu Fall kommen und sich dabei Verletzungen zufügen. Beide Motorradfahrer werden in das AKH Celle zur weiteren Untersuchung verbracht, es besteht jedoch bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme ist die L282 in dem Bereich komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

