POL-EN: Herdecke- Feierlichkeiten zur Herdecker Maiwoche - Polizei zieht Bilanz

Herdecke (ots)

Ohne besondere polizeiliche Vorkommnisse verlief die 46. Herdecker Maiwoche (25.05. bis 28.05) in der Herdecker Innenstadt. Am Mittwoch verzeichnete die Polizei den größten Zulauf an Menschen, insgesamt waren in der Spitze rund 600 Personen auf den Bleichsteinwiesen unterwegs. Mit insgesamt 11 Strafanzeigen u.a. wegen Raub, Körperverletzung und Sachbeschädigung, blieb das Einsatzgeschehen in diesem Jahr im Rahmen. In Kooperation mit dem Jugend- und dem Ordnungsamt wurden täglich Jugendschutzstreifen durchgeführt. Das Bleichsteingelände konnte in den Abendstunden durch die Unterstützung des THW gut ausgeleuchtet werden, so dass mögliche Gefahrensituationen schnell erkannt wurden. Als herausragend stellte sich ein Körperverletzungsdelikt am Donnerstagmorgen auf der Hengsteyseestraße heraus, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Zwischen den drei verletzten Hagenern (21 bis 22) kam es gegen 02:30 Uhr zunächst zu einer verbalen, anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihnen unbekannten Personen. Die Opfer wurden unter anderem mit einer Bierflasche am Kopf geschlagen. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die andere Personengruppe flüchtete In unbekannte Richtung. Am Freitagmorgen raubte, gegen 02:30 Uhr, an einem Bierstand in der Fußgängerzone ein noch immer unbekannter Täter unter Vorhalten eines Messers sechs Bier an einem Bierwagen (wir berichteten). Alles in allem war es ein erfolgreicher Einsatz der Polizei während der 46.Herdecker Maiwoche.

