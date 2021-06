Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Diebstahl von Dieselkraftstoff und Fahrzeugteilen

Bobitz (ots)

Bereits Mittwochmorgen (23. Juni) wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Wismar über den Diebstahl von Dieselkraftstoff und Fahrzeugteilen in Bobitz und Proseken informiert.

Unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht vom 22. zum 23. Juni 2021 den Tank eines Baggers, der am Tressower See abgestellt war, gewaltsam geöffnet und etwa 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Weiter nahmen sie unter anderem Fahrzeugbatterien und Hydraulikteile an sich. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Im selben Zeitraum, zwischen 16:00 Uhr und 06:45 Uhr, wurde ersten Erkenntnissen nach aus einem weiteren Bagger 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Dieser war in der Kirchstraße in Proseken abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell