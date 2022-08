Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Samstag gegen 21.20 Uhr kam es in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pedelecs fuhr auf dem Radweg entlang der Birkenallee in Richtung Gutshofstraße. In einer dortigen Rechtskurve kam er nach links vom Radweg ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen dem Marien Hospital Papenburg zugeführt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell