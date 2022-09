Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Polizei sucht Eigentümer eines neuwertigen Mountainbikes

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Die Polizei in Bad Schwartau hat am 16. September 2022 ein Mountainbike sichergestellt, das ungesichert auf einem Grundstück in der Straße Groß Parin abgestellt worden war.

Es ist nicht auszuschließen, dass das neuwertige Fahrrad zuvor entwendet wurde. Da bei der Polizei bisher jedoch keine Diebstahlsanzeige erstattet wurde, fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wem gehört das schwarze Mountainbike "Rockrider", das am Rahmen hellblau abgesetzt ist?

Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de erbeten.

Foto: Polizei-freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell