POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen / Wem gehört aufgefundener E-Scooter?

Bereits am Dienstag, den 06. September 2022, wurde auf dem Gelände der Stadtkirche in Heiligenhafen ein E-Scooter aufgefunden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Roller bislang nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Die Polizei in Heiligenhafen bittet den Besitzer, sich dort zu melden.

Bei dem Scooter handelt es sich um ein Model des Herstellers "ninebot", er ist gänzlich in schwarz gehalten. An dem Roller war ein auffälliges Schloss (Gliederkette mit transparentem Gummiüberzug und Vorhängeschloss) angebracht.

Der Besitzer oder Personen, die Hinweise auf den Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heiligenhafen unter der Rufnummer: 04362 - 50370 oder per Email unter heiligenhafen.pr@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

