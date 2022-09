Lübeck (ots) - Am späten Mittwochabend geriet eine Wohnung eines kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäudes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der 53 Jahre alte Mieter musste durch die Feuerwehr gerettet und verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 23:50 Uhr wurden Anwohner auf das Klirren einer Scheibe in einem Haus in der Straße Milbreed aufmerksam. Ein anfänglich vermuteter Einbruch konnte schnell ...

