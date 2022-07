Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Tipps für Motorradfahrer im Hochsommer

Kreis Steinfurt (ots)

Der Hochsommer ist da! Die Sonne scheint und die Temperaturen sind angenehm: Zeit für viele, sich mal wieder auf eine ausgiebige Motorradtour aufzumachen. Doch grade im Hochsommer sollte während der Fahrt einiges beachten werden, um sicher anzukommen. Um die ganze Fahrt über leistungsfähig und konzentriert zu sein, sollten Motorradfahrer regelmäßig Trinkpausen an einem schattigen Plätzchen einlegen. Besonders Wasser, kühle Tees oder leichte Fruchtschorlen sind dafür gut geeignet. Aber auch Snacks, wie zum Beispiel eine Melone oder wasserhaltige Früchte, können dem Körper helfen Flüssigkeit und Energie wieder aufzufüllen. Und denken Sie daran, auch wenn es sehr heiß ist: Jeans oder kurze Hose und T-Shirt sind keine geeignete Motorradbekleidung. Tragen Sie unbedingt Sicherheitskleidung - bei jeder Fahrt. Selbst wenn es nur mal ein kurzer Ausflug in die Stadt oder zu einem Badesee wird. Denn auch auf kurzen Strecken passieren Unfälle. Und bei Stürzen ohne Sicherheitskleidung erwarten Sie schwere Verbrennungen und Abtragungen von Haut und Gewebe, oft bis auf die Knochen. Diese Erfahrung sollten Motorradfahrer sich ersparen. Zu Sichtproblemen kommt es grade in der Sommerzeit immer wieder durch den Wechsel von Sonne und Schatten oder der tiefstehenden Sonne. So werden Hindernisse oder Straßenschäden eventuell erst verzögert wahrgenommen. Motorradfahrer sollten deshalb die Geschwindigkeit verringern und die Abstände zu Vorausfahrenden vergrößern. Für gute Sicht sorgt natürlich auch ein sauberes und kratzfreies Visier. Pinlockvisiere verhindern außerdem ein Beschlagen des Helmvisiers. Im Vorteil sind Fahrer von Maschinen mit Kurvenlicht, das bei Kurvenfahrten die Straße deutlich besser ausleuchtet. Auch kann, je nach Verkehrslage, der punktuelle Einsatz des Fernlichtes die Sicht erheblich verbessern. Des Weiteren sollten Motorradfahrer daran denken: Wenn Sie schlecht sehen können, tun das auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Das sollten Sie bei der Wahl von Helm und Bekleidung berücksichtigen und zu gut sichtbaren Alternativen greifen. Gut sichtbar bedeutet, dass das Design starke Kontraste und helle Farben aufweist und dass Reflektoren verwendet werden. Durch die schmale Silhouette werden Motorradfahrende schnell übersehen. Dem können Sie durch reflektierende Oberbekleidung, insbesondere durch das Tragen von Warnwesten, vorbeugen. Die Kreispolizeibehörde Steinfurt wünscht allen Motorradfahrenden eine gute und sichere Fahrt!

