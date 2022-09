Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Stockelsdorf

Angriff auf Passantin in einer Bushaltestelle

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (22.09.2022) kam es gegen Mittag an einer Bushaltestelle in Stockelsdorf durch zwei Männer zu einem Angriff auf eine Frau, die dabei verletzt wurde. Die Hintergründe sind noch unklar. Gesucht werden nun Zeugen, insbesondere eine Dame, die die Geschädigte nach dem Vorfall zu ihrer Arbeit gefahren hatte.

Gegen 12:40 Uhr mittags hatte sich eine 55-jährige Stockelsdorferin an eine Bushaltestelle in der Morier Straße begeben, um mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Plötzlich waren aus der Segeberger Straße kommend zwei Männer auf sie zugekommen und bedrängten die Frau. Einer der beiden drückte sie gegen einen Zaun. Mit einem beherzten Knietritt in den Unterleib des Mannes konnte sie sich befreien und auf die Straße laufen.

Einige Fahrzeuge wichen der winkenden Frau aus, ehe eine weitere Dame mit ihrem PKW anhielt, sie nach kurzer Schilderung der Notlage mitnahm und zu ihrer Arbeitsstelle fuhr. Dort empfahl man ihr, den Vorfall umgehend bei der Polizei anzuzeigen und einen Arzt aufzusuchen. So wurden verschiedene kleine Verletzungen festgestellt.

Die Männer werden beide als ca. 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Der Haupttäter war rund 1,80 m bis 1,85 m groß und schlank. Er trug schwarze Haare und einen Vollbart, der am Kinn bereits etwas herunter wuchs. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Der zweite Täter war mit 1,70 m bis 1,75 m etwas kleiner und ebenfalls schlank. Er trug schwarze Haare und einen Bart (5-Tagebart) sowie schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und weiße Sneaker. Sie sprachen gebrochen deutsch und hatten laut Angaben der Geschädigten einen südosteuropäischen Phänotypus. Nach dem Vorfall flüchteten Sie in Richtung Groß Steinrade.

Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, insbesondere auch die Vorbeifahrenden und die Dame, die die Geschädigte zur Arbeit brachte, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer 0451 - 2207557 oder per Mail an badschwartau.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell