Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Kleinkraftrad im Weiher - Zeugen und Eigentümer gesucht

Kempen (ots)

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr haben Zeugen vier Personen dabei beobachtet, wie diese ein Kleinkraftrad in einem Weiher an der Straße "An Peschbenden" in Kempen versenkten.

Die vier Menschen - nach dem Eindruck der Zeugen alle männlich und noch relativ jung - seien mit dem Kleinkraftrad in Richtung des Weihers gelaufen und seien kurz darauf ohne dieses in Richtung der angrenzenden Felder verschwunden.

Beim Nachschauen entdeckten die Zeugen, dass das Kleinkraftrad im Wasser lag. Für die vor Ort eingesetzten Beamten war es nicht möglich, das Fahrzeug zu identifizieren. Es hatte kein Kennzeichen und die Identifizierungsnummer war nicht erkennbar. Es befand sich in einem so heruntergekommenen Zustand, dass auch keine Marke bekannt ist, nur die Farbe: Schwarz.

Die Ermittler im KK Ost möchten nun Licht in diesen Sachverhalt bringen. Es könnte sich um eine illegale Entsorgung von Schrott handeln, falls eine der vier Personen, die das Kleinkraftrad versenkt haben, der Eigentümer war. Denkbar ist aber ebenfalls, dass das Fahrzeug irgendwann gestohlen worden ist. Deshalb bitten die Ermittler um Hinweise - hat außer den Zeugen, die die Polizei riefen, noch jemand anderes die vier Menschen mit dem zerbeulten Leichtkraftrad am Sonntag gesehen? Vermisst jemand ein schwarzes Leichtkraftrad? Haben sich vielleicht Menschen mit dem Versenken im Weiher gebrüstet - sei es in persönlichen Gesprächen oder sozialen Medien?

Wenn Sie Hinweise haben, rufen Sie bitte das KK Ost unter der Nummer 02162/377-0 an. / hei (25)

