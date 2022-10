Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und drei beteiligten Pkw

Recklinghausen (ots)

Am 19. Oktober 2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Alle in Gladbeck ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Insgesamt waren an dem Unfall drei Pkw beteiligt.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Pkw in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegen kommenden Pkw frontal kollidiert. Der entgegen kommende Pkw wurde gegen einen am Straßenrand stehenden Baum geschleudert. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem gegen den Baum geschleuderten Pkw nicht mehr verhindern.

Insgesamt wurden zwei Personen durch den Verkehrsunfall verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Konrad-Adenauer-Alle zwischen der Langestraße und Feldhauser Straße gesperrt. Die Sperrung wird noch etwa bis 18:15 Uhr andauern.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell