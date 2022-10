Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Gladbeck/ Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl:

Ein weißer VW-Transporter, der an der Leverkusener Straße in Marl geparkt war, ist dort im Zeitraum zwischen Freitag, 14. Oktober, 6 Uhr und Montag, 9.30 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Der Sachschaden wird mit 6.000 Euro beziffert. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

Gladbeck:

An der Kreuzung Wiesenstraße/Hermannstraße in Gladbeck ist ein dort geparkter weißer Ford-Transit am Dienstag (18. Oktober) im Zeitraum zwischen 0.30 und 14.30 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Sachschaden: 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 0800 2361 111

Herten:

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls an der Wolfgangstraße in Herten-Scherlebeck, sich zu melden. Dort sind am Montag, 17. Oktober, gegen 12.15 Uhr ein schwarzer VW-Golf und ein weißer VW-Transporter mit ausländischem Kennzeichen leicht zusammengestoßen. Als die Golf-Fahrerin ankündigte, die Polizei rufen wollte, sei der Fahrer des Transporters davongefahren. Den Mann beschreibt sie wie folgt: 1,75m groß, ca. 35 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, Bart. Er sprach nach Angaben der Golf-Fahrerin mit polnischem Akzent. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen melden sich bitte unter: 0800 2361 111.

