POL-RE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Unbekannte sind am Dienstag, 18. Oktober, in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße in Gladbeck eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Bargeld. Tatzeit: zwischen 16 und 19.15 Uhr. Oer-Erkenschwick An der Ewaldstraße entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Garage. Wie genau die Garage geöffnet wurde steht noch ...

mehr