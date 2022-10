POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Oer-Erkenschwick Am Samstag entwendeten Unbekannten zwischen 19 Uhr und 20 Uhr einen weißen Hyundai Santa Fe. Der Wagen ist nicht zugelassen, hat ein Kennzeichen aus Offenbach (OF) und stand an der Walterstraße. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Datteln Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag Zugang zu einem Haus an der Straße In den Birken. Sie ...

