BPOL-F: Jugendlicher beleidigt Beamte und leistet Widerstand

Frankfurt am Main (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Mittwoch zwei Haftbefehle vollstreckt. Bereits um 3 Uhr am Mittwochmorgen ging den Beamten bei einer Bestreifung des Hauptbahnhofes ein 20-jähriger wohnsitzloser Mann ins Netz, den die Staatsanwaltschaft Essen wegen Erschleichen von Leistungen mit einem Haftbefehl suchte. Die ...

mehr