BPOL-F: Angriff auf Polizeibeamte nach versuchter Erpressung und Körperverletzung

Offenbach am Main (ots) - Weil ein 30-jähriger Frankfurter zwei unbekannte Männer am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in einer S-Bahn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass in S-Bahnen eine Maske getragen werden muss, wurde er sofort mit Tritten und Schlägen attackiert. Ein zuerst unbeteiligter 20-jähriger Mann aus Obertshausen, der dem 30-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, wurde sofort von den zwei Unbekannten angegriffen und ...

mehr