POL-SO: Möhnesee-Ellingsen - Unfall

Soest (ots) - Am Sonntag, um 12:20 Uhr, kam es am Barfüßerweg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter klingelten zunächst an der Haustür eines Einfamilienhauses. Anschließend begeben sie sich in den Garten und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein. Dies hörte die Hausbewohnerin im Obergeschoss und machte sich durch Rufe bemerkbar. Daraufhin flüchteten die Täter ohne in das Haus einzudringen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden ...

mehr