Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Soest (ots)

In der Nacht zum Sonntag, wurde in eine Wohnung am Thomas-Borchwede-Weg eingebrochen. Unbekannte Täter schoben begaben sich zunächst in den Garten. Hier entwendeten sie einen E-Scooter. Anschließend schoben sie die Rolllade vor einer dahinter geöffneten Terrassentür hoch und drangen in die Wohnung ein. Sie erbeuteten einen Laptop und etwas Schmuck während der Wohnungsinhaber nebenan schlief. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell