Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wildunfall

Rüthen-Oestereiden (ots)

Am Samstag, um 13:00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zwischen Oestereiden und Erwitte zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Mann aus Lippstadt war dort mit seinem 125er Motorroller in Richtung Erwitte unterwegs. Plötzlich sprang von rechts ein Reh auf die Straße. Der Rollerfahrer hatte keine Chance mehr zu reagieren und kollidierte mit dem Wild. Er stürzte und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete sofort an den Unfallfolgen. An dem Motorroller entstand leichter Sachschaden. (lü)

