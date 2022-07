Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeug landet auf dem Dach

Möhnesee-Hewingsen (ots)

Am Samstag, um 18:45 Uhr, kam es auf dem Haarweg zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Mann aus Dortmund war mit seinem VW Lupo in Richtung Möhnesee unterwegs. Er kam mit dem rechten Vorderrad auf die Bankette, lenkte gegen und verlor die Gewalt über sein Auto. Der Lupo geriet ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dann kam er nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer (17, 21 und 23 Jahre) wurden dabei leicht verletzt. An dem Lupo entstand Sachschaden von etwa 2000,- EUR. (lü)

