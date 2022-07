Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer stürzt alkoholisiert

Ense-Sieveringen (ots)

Am Sonntag, um 00:55 Uhr, kam es auf der Soester Straße zwischen Sieveringen und Röllingsen zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Pedelec aus Sieveringen kommend unterwegs. An einer Brücke touchierte er den Bordstein und schlug mit seinem unbehelmten Kopf auf das Brückengeländer. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut einer Zeugenaussage kam der Mann von einem Fest auf dem er Alkohol zu sich genommen hatte. Aus diesem Grund wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell