Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220705-2: Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß auf L 93 leicht verletzt

Pulheim (ots)

Straße zwischen Stommeln und Sinnersdorf für mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße (93) in Pulheim sind am Montagnachmittag (4. Juli) zwei Unfallbeteiligte (28, 61) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Patienten in Krankenhäuser.

Laut derzeitigem Sachstand sei der 28-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Passat in Fahrtrichtung Sinnersdorf unterwegs gewesen. Zeitgleich fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Transporter in Richtung Stommeln. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Passatfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Crafter gekommen. Durch die Energie des Aufpralls sei der 61-Jährige mit seinem mehrfarbigen VW über die Gegenfahrbahn in die Böschung geraten und auf die Seite gekippt. Beide Autofahrer befreiten sich laut Zeugenangaben selbstständig aus ihren Fahrzeugen. Polizisten nahmen den Unfall auf und sperrten die L 93 zwischen Hahnenstraße und L 183. Gegen 17.40 Uhr gaben die Beamten die Straße wieder komplett frei. Ein Abschleppunternehmen transportierte den beschädigten Lieferwagen ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell