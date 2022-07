Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220704-1: Kind bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Wesseling (ots)

Junge fuhr auf einem Fahrrad

Am Montagvormittag (4. Juli) ist ein Kind (8) bei einem Verkehrsunfall in Wesseling schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 8-Jährigen in eine Klinik.

Gegen 11.30 Uhr sei der junge Fahrradfahrer auf der Flach-Fengler-Straße unterwegs gewesen und habe laut ersten Ermittlungen beabsichtigt die Straße in Höhe des Kreisverkehrs von Westring und Flach-Fengler-Straße zu überqueren. Zeitgleich sei eine Autofahrerin (56) aus dem Kreisverkehr auf die Flach-Fengler-Straße gefahren. Am Fußgängerüberweg und der gekennzeichneten Radfurt sei es zum Zusammenstoß gekommen. Das Kind sei gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen.

Polizisten nahmen den Unfall auf und befragten Zeugen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell