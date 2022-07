POL-PIBIN: Unerlaubtes Angeln

Bingen (ots) - Bingen, 10.07., Am Rupertsberg, 17:06 Uhr. Eine PKW-Fahrerin und ein Fahrradfahrer hielten auf gleicher Höhe an einer roten Ampel. Als die Ampel umsprang, fuhr die 66-jährige Autorfahrerin los und touchierte hierbei aufgrund zu geringen Abstands den 44-jährigen Radfahrer. Dieser erlitt Schmerzen und eine Hautabschürfung am Bein. Sein Fahrrad wurde zerkratzt. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle, ...

