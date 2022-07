POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl - Wer hat etwas gesehen?

Bingen (ots) - Bingen, Mainzer Straße, 08.07.2022 - 09.07.2022, 08:31 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter den Bildschirm eines SB-Automaten (Ausgabe von Bankauszügen) der Sparkassen-Filiale. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721-9050. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

