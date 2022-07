POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) - Bingen, 07.07., Dromersheimer Chaussee, 11:16 Uhr. Eine Frau befuhr die Dromersheimer Chaussee in Fahrtrichtung Dromersheim. Durch das Platzen des vorderen rechten Reifens stieß ihr Fahrzeug gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, welches gegen einen anderen PKW geschoben wurde. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein ...

mehr