Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Unfallhergang mit E-Scootern unklar - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr fuhren zwei Männer gemeinsam auf einem E-Scooter auf der Langen Rötterstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Kurz vor der Einmündung zur Pozzistraße stürzten die beiden alkoholisierten 19-jährigen Männer vom E-Scooter und zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Möglicherweise war im Unfallgeschehen auch ein weiterer, ebenfalls 19-jähriger, E-Scooter-Fahrer involviert. Die verletzten Männer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen des Geschehenes gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell