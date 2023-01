Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw-Fahrer kollidiert mit Fußgänger - Fußgänger schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Montagabend um 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Viersener Autofahrer und einem 69-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Viersen. Zeugen gaben an, dass sie auf dem Gehweg der Düsseldorfer Straße in Richtung Viersen gegangen sind. Auf Höhe der Hausnummer 85 haben sie den 69-Jährigen überholt. Dort beabsichtigten sie die Straße zu überqueren, bemerkten jedoch den heranfahrenden 24-Jährigen. Aus diesem Grund blieben sie auf dem Gehweg stehen. Der 69-Jährige betrat jedoch die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte laut der Zeugen den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der 69-Jährige schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde ebenso leicht verletzt und vor Ort behandelt. /cb (31) 230109-1835-085836

