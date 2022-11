Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen auf dem Parkplatz an der Plessestraße - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Bereits am 7. Oktober haben bislang unbekannte Täter einen grauen Kia Stonic beschädigt. Dabei wurde auf bislang unbekannte Art und Weise vom Kofferraum bis zum rechten Kotflügel das Fahrzeug zerkratzt. Zu diesem Zeitpunkt parkte das Fahrzeug zwischen 7.50 Uhr und 12.05 Uhr auf einem Parkplatz in der Plessestraße. Am 11. Oktober wurde das Fahrzeug auf demselben Parkplatz und zur selben Zeit erneut mit einem langen Kratzer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Am 14. Oktober wurden bei einem Opel Corsa zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte von 20.15 Uhr bis 21.05 Uhr ebenfalls auf dem Parkplatz in der Plessestraße. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell