POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Einbruch in Schulzentrum gesucht

Twist (ots) - Am Samstag in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Hotelsan der Straße Am Marktplatz in Twist-Bült zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Renault Captur am vorderen Kotflügel/Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter 05931/949-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

