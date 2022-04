Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mopedfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße; Donnerstag, 28.04.2022, 06:45 Uhr

NORTHEIM (TH) Am frühen Donnerstagmorgen, 28.04.2022, gegen 06:45 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Göttinger Straße in Northeim gekommen.

Eine 17-jähr. Mopedfahrerin aus Northeim stürzte im Kreuzungsbereich der Göttinger Straße und der Bahnhofstraße und wurde hierdurch schwer verletzt. An dem Moped entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 1000,--- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell