POL-NOM: Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Kleinkraftrad geführt

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Mittwoch, 27.04.22, 00.00 Uhr - 07.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Nacht zu Mittwoch, 27.04.22 drangen bislang unbekannte Täter in eine, in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim gelegene ehemalige Kurklinik ein und entzündeten im Inneren des Gebäudes ein kleineres Feuer. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt ...

