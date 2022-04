POL-NOM: Mehrere Katalysatoren in Lindau entwendet

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke), B241, 26.04.2022 08:20 Uhr Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es auf der B241. Ein 58-jähriger PKW Fahrer aus Beverungen befuhr die B241 von Lauenförde kommend in Richtung Ametith. Ein ihm Vorausfahrender 34-jährige LKW-Fahrer setzte mit seinem LKW zum Linksabbiegen an, welches der PKW-Fahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am PKW Entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr