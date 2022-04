Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zukunftstag bei der Polizei

Uslar (ots)

Uslar (kl) Polizeikommissariat Uslar.

Anlässlich des heutigen Zukunftstages durften wir 12 Kinder aus Uslar und Umgebung in unserer Polizeidienststelle begrüßen. Nach dem sich jedes Kind vorgestellt hatte und wir sie willkommen heißen konnten, stellten POK Svensson und PKA Städler die Aufgaben und verschiedenen Organisationseinheiten der Polizei vor. Nachfragen der Kinder kamen anfangs zögerlich, als es jedoch raus auf den Hof ging, um die Einsatzfahrzeuge kennen zu lernen, war das Eis gebrochen und das Interesse riesengroß. Unser Einsatzmittel "Funkstreifenwagen" wurde nicht nur erklärt, sondern konnte von den Kinder genauestens inspiziert werden. So auch deren Ausstattung und wie diese z. B. bei einer Verkehrsunfallaufnahme zum Einsatz kommt. Abschließend wurde mit den Kids das Thema Sicherheit im Verkehr behandelt. Im Rahmen der Erklärung und Vorführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung fand ein Foto Shooting für die zum Abschluss des Tages zu überreichenden Zertifikate statt. Und das Beste kam zum Schluss. In der Zeit von 11:35 - 12:50 Uhr hatten die Kinder Gelegenheit an einer Verkehrskontrolle/ Geschwindigkeitsmessung in der Uslarer Innenstadt (Lange/Kurze Straße), teilzunehmen. Dabei bekamen sie Gelegenheit selbst mit dem Bürger sprechen zu dürfen. Sie erklärten den Verkehrsteilnehmern, wieviel km/h erlaubt sind, wie schnell sie gefahren waren und welche Gefahren zu schnelles Fahren mit sich bringt. Alle Angehaltenen reagierten ausgesprochen höflich und zeigten sich einsichtig. Sie versprachen zukünftig die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h einzuhalten. Von vorbeikommenden Passanten gab es viel Lob für diese Kontrollmaßnahme, bei welcher die Kinder mit Feuereifer dabei waren. Wir hatten einen tollen Tag mit den Kindern und haben uns sehr über das große Interesse am Polizeiberuf gefreut. Im nächsten Jahr gerne wieder. An dieser Stelle auch noch ein Dank an die angehaltenen Verkehrsteilnehmer und Besucher der Innenstand, für das entgegengebrachte Verständnis und die tolle Mitwirkung.

