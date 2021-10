Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen im Landkreis Konstanz

Bietingen/ Rielasingen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (21. Oktober 2021) im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen innerhalb weniger Stunden zwei Festnahmen im Landkreis Konstanz durchgeführt und die entsprechenden Haftbefehle vollstreckt.

Am frühen Morgen kontrollierten die Bundespolizisten am Grenzübergang in Bietingen zielgerichtet einen Fernreisebus aus Genua - mit Fahrtziel Düsseldorf. Bei der Überprüfung eines Reisenden stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen Unterschlagung fest. Der bulgarische Staatsangehörige wurde im Jahr 2018 vom Amtsgericht Nordhausen zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt, welche er bislang nicht bezahlte. Die drohende Ersatzfreiheitsstrafe konnte am gestrigen Tage der Arbeitgeber des 41-Jährigen abwenden, indem dieser die Geldstrafe beglich.

Bei der zweiten Festnahme handelte es sich um einen irischen Staatsangehörigen, der bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland -am Grenzübergang in Rielasingen- kontrolliert wurde. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte den 53-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben, weil das dortige Amtsgericht den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 520 Euro verurteilt hatte, welche er schuldig geblieben ist. Durch die Zahlung der Summe auf der Dienststelle konnte auch er die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Beide Männer setzen anschließend ihre Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell