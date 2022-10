Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (428/2022) Unfall in S-Kurve - Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver im Wald bei Dransfeld

Göttingen (ots)

Dransfeld, Zum Hohen Hagen

Dienstag, 4. Oktober 2022, gegen 14.50 Uhr

DRANSFELD (jk) - Bei einem Ausweichmanöver ist am Nachmittag des 4. Oktober (Dienstag) ein Radfahrer aus Dransfeld (Landkreis Göttingen) leicht verletzt worden. Der Unfall passierte, als der Mann eigenen Schilderungen zufolge einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Der unbekannte Autofahrer wird jetzt gesucht.

Nach derzeitigem Stand befuhr der Radfahrer gegen 14.50 Uhr die Straße "Zum Hohen Hagen" aus Richtung Gaußturm in Richtung Campingplatz Dransfeld. In einer S-Kurve kam ihm dabei ein unbekannter PKW, mutmaßlich der Marke VW, entgegen. Der braune Kastenwagen geriet aus ungeklärter Ursache plötzlich nach links, so dass der Radfahrer ausweichen musste, in einen angrenzenden Graben stürzte und sich leicht verletzte.

Der Autofahrer fuhr weiter. Es soll sich bei ihm um einen ca. 50 bis 60 Jahre alten Mann mit Jacke und Hut gehandelt haben. Mindestens eine weitere Person habe sich mit im Wagen befunden, so der Radfahrer. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Dransfeld ermittelt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der 05502/999 790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell