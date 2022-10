Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (425/2022) Serie von Tankdeckel-Aufbrüchen in Göttingen - Bislang elf Taten bekannt, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Hildebrandstraße und Am Güterverkehrszentrum Zwischen dem 14. und 16. Oktober 2022

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Parkplatz an der Einmündung Hildebrandstraße/Ecke Godehardstraße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (14. bis 16.10.22) nach derzeitigem Stand die Tankdeckel von sechs Fahrzeugen aufgebrochen. Unklar ist bislang, ob die Täter anschließend auch Kraftstoff aus den Tanks absaugten und stahlen. Zumindest neben einem der Wagen fanden Beamte einen Kunststoffschlauch. Der Fund wurde sichergestellt.

Weitere fünf Taten wurden der Polizei aus der Straße "Am Güterverkehrszentrum" gemeldet. In diesem Zusammenhang berichteten Zeugen von mehreren verdächtigen Personen, die sich am Sonntagabend (16.10.22) gegen 20.20 Uhr fluchtartig mit zwei Motorrädern entfernt haben sollen.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist noch unklar. Der entstandene Gesamtschaden ist offen.

Weitere sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell