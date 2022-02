Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Zwischen Kleinromstedt und dem Abzweig Schöten ereignete sich am 05.02.2022, gegen 21:50 Uhr ein Wildunfall. Ein 21jähriger Skoda-Fahrer befuhr die o. g. Straße als kurz vor dem Abzweig Schöten ein Dachs von rechts auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Dachs konnte an der Unfallstelle nicht mehr vorgefunden werden. Lediglich die vordere Kennzeichentafel trug einen Sachschaden in Höhe von ca. 25 Euro davon.

