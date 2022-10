Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (427/2022) Unfall an Kreuzung in Bad Sachsa - 17-jähriger Longboard-Fahrer bei Sturz leicht verletzt, unbekannte Autofahrerin und Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ziegelstraße/Wiedaer Straße

Montag. 10. Oktober 2022, gegen 15.00 Uhr

BAD SACHSA (jk) - An der Einmündung Ziegelstraße/Wiedaer Straße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) hat sich am letzten Montag (10.10.22) gegen 15.00 Uhr ein 17 Jahre alter Longboard-Fahrer bei einem Sturz leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Bislang vorliegenden Informationen zufolge, fuhr der Jugendliche mit dem Longboard auf der Ziegelstraße in Richtung der Wiedaer Straße. Als er die Kreuzung erreichte, näherte sich von links ein schwarzer VW Touran. Am Steuer des Wagens soll eine ca. 65 Jahre alte Frau mit kurzen, braunen Haaren gesessen haben. Der Jugendliche habe eine leichte Ausweichbewegung gemacht und dabei mit dem Longboard den Bordstein berührt. Er stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht. Die unbekannte Autofahrerin habe angehalten und sich nach seinem Zustand erkundigt. Dann fuhr sie weiter. Kurz danach verspürte der Jugendliche Schmerzen und ging zum Arzt.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet die unbekannte Autofahrerin sowie auch Unfallzeugen, sich unter Telefon 05524/9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell