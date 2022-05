Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden an Photovoltaikanlage

Kloster Veilsdorf (ots)

Etwa 3.000 Euro Schaden verursachten unbekannte Täter in der Zeit vom 17.03.2022 bis 30.05.2022 an einer Photovoltaikanlage in der Bahnhofstraße in Kloster Veilsdorf. Sie entwendeten fest mit einem Gebäude verschraubte Wechselrichter der Anlage. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

