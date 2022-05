LPI-SHL: Zwei Blutentnahme innerhalb kürzester Zeit

Bad Salzungen (ots) - Eine 40-Jährige parkte Montagmorgen ihren Toyota an einer abschüssigen Stelle in der Wuckestraße in Bad Salzungen ab. Als sie nach der Arbeit zurück zu ihrem Wagen wollte, konnte sie diesen nicht mehr auffinden. Wenig später stellte die Dame fest, dass ihr Auto die Straße hinab gegen einen geparkten Opel gerollt war. An beiden Autos entstand Sachschaden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

