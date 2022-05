Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geklaut

Römhild (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag in der Zeit von 07:20 Uhr bis 15:15 Uhr ein Moped der Marke "Simson", das auf dem Parkplatz gegenüber einer Schule in der Straße "An der Spring" Römhild abgestellt war. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des grünen Zweirades oder zum Dieb selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell