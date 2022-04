Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Untersuchungshaft nach sexueller Belästigung in S-Bahn

Königs Wusterhausen (LDS)/Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Am Samstagmorgen belästigte ein 25-Jähriger eine Frau in einer S-Bahn der Linie S46. Zeugen griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am S-Bahnhof Grünau fest.

Gegen 08:40 Uhr setzte sich der 25-jährige somalische Staatsangehörige nach Abfahrt der S-Bahn am Bahnhof Königs Wusterhausen neben eine Frau und berührte sie im weiteren Verlauf am Oberschenkel sowie im Intimbereich. Die 30-Jährige versuchte die Hand des Mannes wegzuschieben und forderte ihn lautstark auf, damit aufzuhören. Ein 56-jähriger Zeuge bemerkte so die Situation und kam der Frau zur Hilfe. Der 25-Jährige trat dem Zeugen, der die weiteren Annäherungsversuche gegenüber der Frau unterband, gegen das Schienbein. Als Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG zustiegen, hielten diese den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei am S-Bahnhof Grünau fest. Die 30-jährige Berlinerin und der 56-jährige Zeuge lehnten eine ärztliche Behandlung vor Ort ab.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den bereits einschlägig polizeibekannten und alkoholisierten (2,54 Promille Atemalkoholkonzentration) 25-Jährigen ein. Am Sonntag ordnete ein Richter Untersuchungshaft gegen den somalischen Staatsangehörigen an. Im Anschluss brachten Bundespolizisten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

