Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240521-371: In Einfamilienhaus in Ründeroth eingebrochen

Engelskirchen (ots)

In ein Einfamilienhaus in Engelskirchen-Ründeroth sind Unbekannte in der vergangenen Woche eingestiegen. Einbrecher hatten zwischen dem 15. und dem 21. Mai die Terrassentüre des Hauses aufgebrochen und im Anschluss das gesamte Haus nach Wertgegenständen durchsucht; anschließend flüchteten sie unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzegen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell