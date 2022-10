Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche Einbrecher

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 22:21 Uhr, wurden die Mitarbeiter eines Telekomunikationsgeschäftes durch die Alarmanlage des Ladens an der Erwitter Straße über einen Einbruch informiert. Die sofort verständigte Polizei konnte vor Ort niemanden antreffen. Die bis dahin unbekannten Täter hatten an der Rückseite zwei Scheiben eingeschlagen um ins Innere zu gelangen. Ob sie dort etwas entwendeten ist noch nicht geklärt. Durch Zeugenaussagen konnten die Polizisten wenig später alle drei Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften aufgreifen. Es handelt sich um zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen, sowie um ein 14-jähriges Mädchen. Die Drei wurden zunächst auf die Wache gebracht und dort später an die Erziehungsberechtigten übergeben. (lü)

